Bellator официально анонсировал бой Нурмагомедова против Шаблия

Бойцовский вечер с поединком Нурмагомедова и Шаблия пройдет 17 мая в Париже. На кону боя будет стоять принадлежащий Нурмагомедову пояс чемпиона Bellator в легком весе.

Также в рамках бойцовского вечера будет поединок за чемпионский пояс в легчайшем весе между действующим чемпионом американцем Патчи Миксом и россиянином Магомедом Магомедовым.