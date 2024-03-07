Bellator официально анонсировал бой Нурмагомедова против Шаблия

Бойцовский вечер с поединком Нурмагомедова и Шаблия пройдет 17 мая в Париже. На кону боя будет стоять принадлежащий Нурмагомедову пояс чемпиона Bellator в легком весе.
Также в рамках бойцовского вечера будет поединок за чемпионский пояс в легчайшем весе между действующим чемпионом американцем Патчи Миксом и россиянином Магомедом Магомедовым.
Ранее сообщалось о полугодовой дисквалификации Нурмагомедова после того, как он сдал положительный допинг-тест после октябрьского боя против Брента Примуса из США. При этом россиянин не был лишен титула.