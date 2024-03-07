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01:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Bellator официально анонсировал бой Нурмагомедова против Шаблия

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Промоушен Bellator объявил в своем аккаунте в соцсети X о поединке между российскими бойцами смешанных единоборств Усманом Нурмагомедовым и Александром Шаблием.

Источник: Пресс-служба Bellator

Бойцовский вечер с поединком Нурмагомедова и Шаблия пройдет 17 мая в Париже. На кону боя будет стоять принадлежащий Нурмагомедову пояс чемпиона Bellator в легком весе.

Также в рамках бойцовского вечера будет поединок за чемпионский пояс в легчайшем весе между действующим чемпионом американцем Патчи Миксом и россиянином Магомедом Магомедовым.

Ранее сообщалось о полугодовой дисквалификации Нурмагомедова после того, как он сдал положительный допинг-тест после октябрьского боя против Брента Примуса из США. При этом россиянин не был лишен титула.

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