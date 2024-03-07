Дамир Исмагулов выступил в главном бою с нокдауном после ухода из UFC

Источник: "Наше дело"

Его соперником по правилам кикбоксинга был один из топовых представителей легкого веса в российском ММА Эдуард Вартанян (25−4). Поединок завершился победой Вартаняна большинством судейских голосов 29:27, 28:28, 29:27. Отметим, что в третьем раунде Исмагулову был отсчитан нокдаун.

Результат этого поединка не идет в официальную статистику бойцов.

Исмагулов последний бой в UFC провел 2 июля 2023 года, когда решением судей проиграл Гранту Доусону из США. Рекорд Дамира в американском промоушене составляет 5−2, а в MMA 24−3.