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01:59 (мск), источник: Vesti.kz

Дамир Исмагулов выступил в главном бою с нокдауном после ухода из UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Дамир Исмагулов (24−3) выступил в главном поединке турнира по смешанным единоборствам «Наше дело 82» в Санкт-Петербурге (Россия) сообщают Vesti.kz.

Источник: "Наше дело"

Его соперником по правилам кикбоксинга был один из топовых представителей легкого веса в российском ММА Эдуард Вартанян (25−4). Поединок завершился победой Вартаняна большинством судейских голосов 29:27, 28:28, 29:27. Отметим, что в третьем раунде Исмагулову был отсчитан нокдаун.

Результат этого поединка не идет в официальную статистику бойцов.

Исмагулов последний бой в UFC провел 2 июля 2023 года, когда решением судей проиграл Гранту Доусону из США. Рекорд Дамира в американском промоушене составляет 5−2, а в MMA 24−3.

Отметим, что в июне 2023 года в рамках финала Гран-при ACA Вартанян нанес поражение нокаутом другому казахстанцу Артему Резникову.

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