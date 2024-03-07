Порье − о титуле UFC: «Это последнее, чего я хочу достичь в этом спорте»
"Неоспоримый чемпион мира − последняя вещь, которую хочу достичь в этом спорте. Думаю, я многого добился. Не хочу хвастаться, но я уже давно в боях.
"Неоспоримый чемпион мира − последняя вещь, которую хочу достичь в этом спорте. Думаю, я многого добился. Не хочу хвастаться, но я уже давно в боях.
Это мой 30-й бой в UFC. Я побеждал, прошел долгий путь, за что благодарен. В настоящий момент меня все устраивает, моя семья обеспечена. Все прекрасно.
Новый титульный шанс? Думаю, много зависит от того, как я выиграю. Если случится яркий финиш или что-то подобное, то меня будет отделять одна победа от титульника.
Мне нужно вернуться на победный путь, а затем будем думать. Стараюсь не заглядывать далеко, ведь воскресенье еще не наступило", − сказал бывший временный чемпион UFC Дастин Порье.
Порье дважды дрался за неоспоримый пояс, оба раза проиграв удушением Хабибу Нурмагомедову и Чарльзу Оливейре.
В ночь на 10 марта Порье подерется на турнире UFC 299 с Бенуа Сен-Дени.
Хабиб признался, что отец нервничал перед боем с Порье: «Говорил ему расслабиться и успокоиться».
Порье может завершить карьеру после поединка с Сен-Дени: «Мне 35 лет, каждый бой может стать последним».