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14:57 (мск), источник: Sports.Ru

Порье − о титуле UFC: «Это последнее, чего я хочу достичь в этом спорте»

"Неоспоримый чемпион мира − последняя вещь, которую хочу достичь в этом спорте. Думаю, я многого добился. Не хочу хвастаться, но я уже давно в боях.

Порье − о титуле UFC: «Это последнее, чего я хочу достичь в этом спорте» | Источник: Sports.Ru

Это мой 30-й бой в UFC. Я побеждал, прошел долгий путь, за что благодарен. В настоящий момент меня все устраивает, моя семья обеспечена. Все прекрасно.

Новый титульный шанс? Думаю, много зависит от того, как я выиграю. Если случится яркий финиш или что-то подобное, то меня будет отделять одна победа от титульника.

Мне нужно вернуться на победный путь, а затем будем думать. Стараюсь не заглядывать далеко, ведь воскресенье еще не наступило", − сказал бывший временный чемпион UFC Дастин Порье.

Порье дважды дрался за неоспоримый пояс, оба раза проиграв удушением Хабибу Нурмагомедову и Чарльзу Оливейре.

В ночь на 10 марта Порье подерется на турнире UFC 299 с Бенуа Сен-Дени.

Хабиб признался, что отец нервничал перед боем с Порье: «Говорил ему расслабиться и успокоиться».

Порье может завершить карьеру после поединка с Сен-Дени: «Мне 35 лет, каждый бой может стать последним».

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