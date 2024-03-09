Арман Царукян признался, что «кинул бы парочку палок» американке Кайле Харрисон. В это время она сидела рядом с ним | Источник: Sport24

«Арман, вот эта вот девочка, которая рядом с тобой сидит… Сколько бы палок ей кинул, брат? Честно скажи», — обратился один из зрителей, блогер Вахо Бруклин, к Царукяну, рядом с которым сидела американка Кайла Харрисон.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240714&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Царукян не стал избегать ответа. «Парочку», — улыбнувшись, сказал Арман. После чего Вахо, задавший вопрос, во весь голос рассмеялся.

Ведущая пресс-конференции попросила перевести, о чем Царукян говорил со зрителем, с русского на английский. Однако Арман отказался, сказав, что это был «stupid question» (глупый вопрос). Сидевшая рядом Кайла Харрисон посмеялась, не понимая, что обсуждали именно ее.