Арман Царукян признался, что «кинул бы парочку палок» американке Кайле Харрисон. В это время она сидела рядом с ним

«Арман, вот эта вот девочка, которая рядом с тобой сидит… Сколько бы палок ей кинул, брат? Честно скажи», — обратился один из зрителей, блогер Вахо Бруклин, к Царукяну, рядом с которым сидела американка Кайла Харрисон.
Царукян не стал избегать ответа. «Парочку», — улыбнувшись, сказал Арман. После чего Вахо, задавший вопрос, во весь голос рассмеялся.
Ведущая пресс-конференции попросила перевести, о чем Царукян говорил со зрителем, с русского на английский. Однако Арман отказался, сказав, что это был «stupid question» (глупый вопрос). Сидевшая рядом Кайла Харрисон посмеялась, не понимая, что обсуждали именно ее.
UFC 300 состоится 13 апреля. Царукян сразится с Чарльзом Оливейрой, а Кайла Харрисон подерется с Холли Холм. Что касается Перейры, то его соперником в главном поединке турнира выступит Джамал Хилл.