Российский боец Туменов попал в реанимацию накануне поединка
У спортсмена был запланирован бой с Курбаном Тайгибовым в Москве.
У спортсмена был запланирован бой с Курбаном Тайгибовым в Москве.
МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Российский боец Биберт Туменов попал в реанимацию в ночь перед поединком на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA). Об этом ТАСС сообщил президент лиги Алексей Яценко.
Туменов должен был провести бой с соотечественником Курбаном Тайгибовым на турнире в Москве.
«Туменов находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, — сказал Яценко. — Ему ночью сделали операцию. Сегодня будет в реанимации, угрозы жизни уже нет, если состояние будет стабильно, то переведут в палату интенсивной терапии. Для нас сейчас важно понять, что с его здоровьем, потом уже обсуждать его дальнейшее участие в Гран-при».