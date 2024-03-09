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15:40 (мск), источник: ТАСС

Российский боец Туменов попал в реанимацию накануне поединка

У спортсмена был запланирован бой с Курбаном Тайгибовым в Москве.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Российский боец Биберт Туменов попал в реанимацию в ночь перед поединком на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA). Об этом ТАСС сообщил президент лиги Алексей Яценко.

Туменов должен был провести бой с соотечественником Курбаном Тайгибовым на турнире в Москве.

«Туменов находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, — сказал Яценко. — Ему ночью сделали операцию. Сегодня будет в реанимации, угрозы жизни уже нет, если состояние будет стабильно, то переведут в палату интенсивной терапии. Для нас сейчас важно понять, что с его здоровьем, потом уже обсуждать его дальнейшее участие в Гран-при».

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