Российский боец Туменов попал в реанимацию накануне поединка

«Туменов находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, — сказал Яценко. — Ему ночью сделали операцию. Сегодня будет в реанимации, угрозы жизни уже нет, если состояние будет стабильно, то переведут в палату интенсивной терапии. Для нас сейчас важно понять, что с его здоровьем, потом уже обсуждать его дальнейшее участие в Гран-при».