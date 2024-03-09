Нурлан Сабуров поддержал казахстанца перед боем в UFC
Известный казахстанский комик Нурлан Сабуров прибыл в Майами на турнире UFC 299 с участием Асу Алмабаева, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Известный казахстанский комик Нурлан Сабуров прибыл в Майами на турнире UFC 299 с участием Асу Алмабаева, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боец проведет бой с американцем Си Джеем Вергарой (12−4−1) в ночь с 9 на 10 марта. Сабуров выставил фотографию с Алмабаевым перед поединком.
Отметим, что ранее Сабуров также встретился с российским бойцом Петром Яном, он выступит на том же UFC 299, ему будет противостоять китаец Сонг Ядонг.
Для Алмабаева это будет второй поединок в UFC. Он дебютировал в крупнейшем промоушне в августе 2023 года, одержав досрочную победу над американцем Оди Осборном (12−6).