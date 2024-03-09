Нурлан Сабуров поддержал казахстанца перед боем в UFC

Источник: Соцсети

Казахстанский боец проведет бой с американцем Си Джеем Вергарой (12−4−1) в ночь с 9 на 10 марта. Сабуров выставил фотографию с Алмабаевым перед поединком.

Отметим, что ранее Сабуров также встретился с российским бойцом Петром Яном, он выступит на том же UFC 299, ему будет противостоять китаец Сонг Ядонг.