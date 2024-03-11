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10:28 (мск), источник: Московский комсомолец

Йоанна Енджейчик будет введена в Зал славы UFC: фото экс-чемпионки

Польская спортсменка ММА Йоанна Енджейчик будет введена в Зал славы UFC. Церемония состоится в рамках 12-й ежегодной Международной недели боев UFC.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Йоанна Енджейчик станет второй женщиной в истории UFC, которая войдет в Зал славы, и первой в полусреднем весе.

Енджейчик завершила свою карьеру в июне 2022 года, установив рекорд 16−5 (10−5 в UFC). Она владела титулом 2,5 года и сумела защитить его пять раз.

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