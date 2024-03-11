Йоанна Енджейчик будет введена в Зал славы UFC: фото экс-чемпионки

Йоанна Енджейчик станет второй женщиной в истории UFC, которая войдет в Зал славы, и первой в полусреднем весе.

Енджейчик завершила свою карьеру в июне 2022 года, установив рекорд 16−5 (10−5 в UFC). Она владела титулом 2,5 года и сумела защитить его пять раз.