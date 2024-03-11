В поединке с нокаутом определился новый чемпион казахстанской лиги

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Изначально планировалось, что Даидов подерется с представителем Узбекистана Исломом Болтаевым (4−2), но в итоге он слетел с поединка в последний момент.

Пятираундовый поединок завершился во втором раунде, когда на второй минуте и 32 секунде Абдурахманов нокаутировал своего оппонента и стал новым чемпионом лиги.