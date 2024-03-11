В поединке с нокаутом определился новый чемпион казахстанской лиги
Состоялся главный бой турнира OCTAGON 56 в Алматы, сообщают Vesti.kz. Титул чемпиона в среднем весе оспаривали Керим Даидов (9−0) и Мурад Абдурахманов (9−2).
Состоялся главный бой турнира OCTAGON 56 в Алматы, сообщают Vesti.kz. Титул чемпиона в среднем весе оспаривали Керим Даидов (9−0) и Мурад Абдурахманов (9−2).
Изначально планировалось, что Даидов подерется с представителем Узбекистана Исломом Болтаевым (4−2), но в итоге он слетел с поединка в последний момент.
Пятираундовый поединок завершился во втором раунде, когда на второй минуте и 32 секунде Абдурахманов нокаутировал своего оппонента и стал новым чемпионом лиги.
Таким образом, Даидов потерпел первое поражение в карьере, а Абдурахманов одержал десятую победу при двух проигранных боях.