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00:58 (мск), источник: Vesti.kz

В поединке с нокаутом определился новый чемпион казахстанской лиги

Состоялся главный бой турнира OCTAGON 56 в Алматы, сообщают Vesti.kz. Титул чемпиона в среднем весе оспаривали Керим Даидов (9−0) и Мурад Абдурахманов (9−2).

Источник: Соцсети

Изначально планировалось, что Даидов подерется с представителем Узбекистана Исломом Болтаевым (4−2), но в итоге он слетел с поединка в последний момент.

Пятираундовый поединок завершился во втором раунде, когда на второй минуте и 32 секунде Абдурахманов нокаутировал своего оппонента и стал новым чемпионом лиги.

Таким образом, Даидов потерпел первое поражение в карьере, а Абдурахманов одержал десятую победу при двух проигранных боях.

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