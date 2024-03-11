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11:39 (мск), источник: ТАСС

Представитель Порье опроверг договоренности о проведении боя против Махачева

Дастин Порье хотел бы провести поединок за титул, отметил представитель спортсмена.

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Поединок между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье не согласован. Об этом ТАСС сообщил представитель Порье.

Ранее стало известно о желании менеджера Махачева Али Абдель-Азиза организовать поединок против Порье.

«Бой не согласован. Дастин хотел бы провести поединок за титул, но пока этой реальности нет», — сказал собеседник агентства.

Порье на турнире UFC 299 нокаутировал француза Бенуа Сен-Дени. На его счету 30 побед и восемь поражений, еще один бой признан несостоявшимся.

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