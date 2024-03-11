Появилось официальное заявление о следующем бое Шавката Рахмонова

«Шавкат в целом не спешит. Он хочет залечить все свои травмы. Сейчас месяц Рамадан начался. То есть, он хочет посвятить время этому, и уже после этого не спеша вернуться к тренировкам. Самое раннее, когда мы его, скорее всего, увидим — это в августе», — заявил Абдрахманов.