Появилось официальное заявление о следующем бое Шавката Рахмонова

— А по Шавкату в целом есть ясность, когда он планирует выступать — летом, осенью?
«Шавкат в целом не спешит. Он хочет залечить все свои травмы. Сейчас месяц Рамадан начался. То есть, он хочет посвятить время этому, и уже после этого не спеша вернуться к тренировкам. Самое раннее, когда мы его, скорее всего, увидим — это в августе», — заявил Абдрахманов.
Напомним, Рахмонов одержал шесть досрочных побед в шести боях под эгидой UFC. Последний раз он выходил в октагон 16 декабря в рамках турнира UFC 296, когда во втором раунде финишировал крепкого американца Стивена Томпсона.
Серия «Номада» в ММА — 18 побед без поражений. Шавкат занимает третье место в рейтинге полусредневесов UFC.