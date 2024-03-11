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19:18 (мск), источник: Vesti.kz

Появилось официальное заявление о следующем бое Шавката Рахмонова

Менеджер непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова (18−0) Саят Абдрахманов в интервью Youtube-каналу «Ушатайка» рассказал, когда его подопечный может провести следующий бой, сообщают Vesti.kz.

Источник: Vesti.kz/Турар Казангапов

— А по Шавкату в целом есть ясность, когда он планирует выступать — летом, осенью?

«Шавкат в целом не спешит. Он хочет залечить все свои травмы. Сейчас месяц Рамадан начался. То есть, он хочет посвятить время этому, и уже после этого не спеша вернуться к тренировкам. Самое раннее, когда мы его, скорее всего, увидим — это в августе», — заявил Абдрахманов.

Напомним, Рахмонов одержал шесть досрочных побед в шести боях под эгидой UFC. Последний раз он выходил в октагон 16 декабря в рамках турнира UFC 296, когда во втором раунде финишировал крепкого американца Стивена Томпсона.

Серия «Номада» в ММА — 18 побед без поражений. Шавкат занимает третье место в рейтинге полусредневесов UFC.

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