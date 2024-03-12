Казах получил плохие новости от UFC после второй победы
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал обновленные рейтинги организации по весовым категориям, сообщают Vesti.kz.
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал обновленные рейтинги организации по весовым категориям, сообщают Vesti.kz.
Изменения произошли после турнира UFC 299 в Майами (США), на котором выступил казахстанский боец наилегчайшего дивизиона Асу Алмабаев (19−2). Он одержал победу над американцем Си Джеем Вергарой (12−5−1) единогласным решением судей.
Для Алмабаева это был второй бой в промоушене и вторая победа.
Однако в UFC, похоже, не оценили старания Асу — казахстанец не вошел в топ-15 обновленного рейтинга своего дивизиона.
Чемпионом UFC в этом весе является бразилец Алешандре Пантожа.