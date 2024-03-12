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12:39 (мск), источник: Vesti.kz

Казах получил плохие новости от UFC после второй победы

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал обновленные рейтинги организации по весовым категориям, сообщают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Изменения произошли после турнира UFC 299 в Майами (США), на котором выступил казахстанский боец наилегчайшего дивизиона Асу Алмабаев (19−2). Он одержал победу над американцем Си Джеем Вергарой (12−5−1) единогласным решением судей.

Для Алмабаева это был второй бой в промоушене и вторая победа.

Однако в UFC, похоже, не оценили старания Асу — казахстанец не вошел в топ-15 обновленного рейтинга своего дивизиона.

Чемпионом UFC в этом весе является бразилец Алешандре Пантожа.

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