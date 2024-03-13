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01:37 (мск), источник: Vesti.kz

Команда Исмагулова подала апелляцию после проигранного боя

Команда Дамира Исмагулова (24−3) подала апелляцию на действия рефери в поединке с Эдуардом Вартаняном (25−4), сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу промоушена «Наше дело».

Источник: Соцсети

Представителей Исмагулова не устроил эпизод, произошедший в третьем раунде поединка. Они не согласны с решением рефери отсчитать нокдаун после пропущенного удара коленом.

Отметим, что соперники в ночь с 6 на 7 марта выступили в главном поединке турнира по смешанным единоборствам «Наше дело 82» в Санкт-Петербурге (Россия). Бой прошел по правилам кикбоксинга.
Поединок завершился победой Вартаняна большинством судейских голосов 29:27, 28:28, 29:27. Результат этого поединка не идет в официальную статистику бойцов.

Исмагулов последний бой в UFC провел 2 июля 2023 года, когда решением судей проиграл Гранту Доусону из США. Рекорд Дамира в американском промоушене составляет 5−2, а в MMA 24−3.

Отметим, что в июне 2023 года в рамках финала Гран-при ACA Вартанян нанес поражение нокаутом другому казахстанцу Артему Резникову.

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