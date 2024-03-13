Команда Исмагулова подала апелляцию после проигранного боя

Источник: Соцсети

Представителей Исмагулова не устроил эпизод, произошедший в третьем раунде поединка. Они не согласны с решением рефери отсчитать нокдаун после пропущенного удара коленом.

Отметим, что соперники в ночь с 6 на 7 марта выступили в главном поединке турнира по смешанным единоборствам «Наше дело 82» в Санкт-Петербурге (Россия). Бой прошел по правилам кикбоксинга.

Поединок завершился победой Вартаняна большинством судейских голосов 29:27, 28:28, 29:27. Результат этого поединка не идет в официальную статистику бойцов.

Исмагулов последний бой в UFC провел 2 июля 2023 года, когда решением судей проиграл Гранту Доусону из США. Рекорд Дамира в американском промоушене составляет 5−2, а в MMA 24−3.