Монсон заявил, что хочет провести завершающий карьеру бой
По словам спортсмена, пока он ждет предложения о следующем поединке.
По словам спортсмена, пока он ждет предложения о следующем поединке.
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Боец Джефф Монсон хочет провести завершающий карьеру бой. Об этом он рассказал ТАСС.
«Я хочу провести как минимум завершающий бой. Пока ждем и рассматриваем предложения», — сказал Монсон.
Ранее в команде спортсмена сообщили, что боец может завершить карьеру в связи с отсутствием предложений по поводу следующего поединка.
Монсону 53 года, на его счету 60 побед, 26 поражений и 1 ничья. Монсон ранее отказался от гражданства США, в 2018 году он стал гражданином РФ. В сентябре 2023 года был избран депутатом Госсобрания Башкирии от партии «Единая Россия».