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15:43 (мск), источник: ТАСС

Монсон заявил, что хочет провести завершающий карьеру бой

По словам спортсмена, пока он ждет предложения о следующем поединке.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Боец Джефф Монсон хочет провести завершающий карьеру бой. Об этом он рассказал ТАСС.

«Я хочу провести как минимум завершающий бой. Пока ждем и рассматриваем предложения», — сказал Монсон.

Ранее в команде спортсмена сообщили, что боец может завершить карьеру в связи с отсутствием предложений по поводу следующего поединка.

Монсону 53 года, на его счету 60 побед, 26 поражений и 1 ничья. Монсон ранее отказался от гражданства США, в 2018 году он стал гражданином РФ. В сентябре 2023 года был избран депутатом Госсобрания Башкирии от партии «Единая Россия».

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