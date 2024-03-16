Монсон заявил, что хочет провести завершающий карьеру бой

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Боец Джефф Монсон хочет провести завершающий карьеру бой. Об этом он рассказал ТАСС.

«Я хочу провести как минимум завершающий бой. Пока ждем и рассматриваем предложения», — сказал Монсон.

Ранее в команде спортсмена сообщили, что боец может завершить карьеру в связи с отсутствием предложений по поводу следующего поединка.