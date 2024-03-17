Жозе Альдо вернётся в октагон впервые с 2022 года на турнире UFC 301 — Ag. Fight

По информации источника, в соглавном бою в легчайшем весе бразильский спортсмен встретится с американцем Джонатаном Мартинесом.

Напомним, последний бой Альдо в августе 2022 года завершился поражением решением судей от первого в рейтинге легчайшего веса Мераба Двалишвили на турнире UFC 278, после чего бразилец завершил карьеру. До поражения от Двалишвили Альдо имел победную серию из трёх боев, одержав победы над Робом Фонтом, Педро Муньосом и Марлоном Верой.