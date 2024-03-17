Махачев может перейти в полусредний вес через несколько боев

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев может перейти в полусреднюю весовую категорию через несколько боев. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

Ранее стало известно, что Махачев отказался от боя против чемпиона UFC в полусреднем весе Леона Эдвардса. Ближайший поединок россиянин может провести в июне против американца Дастина Порье.

«Ислам хочет и готов переходить в полусредний вес. Это необходимо для истории и наследия. Он проведет одну-две защиты, и можно будет об этом говорить», — сказал собеседник агентства.