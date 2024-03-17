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16:44 (мск), источник: ТАСС

Махачев может перейти в полусредний вес через несколько боев

Российский боец владеет титулом чемпиона UFC в легком весе.

Источник: Reuters

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев может перейти в полусреднюю весовую категорию через несколько боев. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

Ранее стало известно, что Махачев отказался от боя против чемпиона UFC в полусреднем весе Леона Эдвардса. Ближайший поединок россиянин может провести в июне против американца Дастина Порье.

«Ислам хочет и готов переходить в полусредний вес. Это необходимо для истории и наследия. Он проведет одну-две защиты, и можно будет об этом говорить», — сказал собеседник агентства.

Махачев владеет титулом чемпиона UFC в легком весе. На его счету 25 побед и 1 поражение.

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