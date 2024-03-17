Александр Емельяненко попросил прощения у брата Федора

Спортсмен попросил у брата прощения. «Прости меня, где обидел тебя: словом, делом, помыслом. Прости меня, каюсь», — написал Александр.

28 февраля Александр Емельяненко рассказал о желании помириться со старшим братом. По словам спортсмена, он не знает причин конфликта и считает невозможным продолжать его на протяжении длительного времени.