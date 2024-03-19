Жалгас Жумагулов объяснил, почему он женат на двух женщинах | Источник: Чемпионат.com

«В чём потребность заводить вторую жену? Ну как? Мужчины так созданы, что у нас сердце как гранат. Многие говорят “я однолюб”, но сейчас его оставь один на один с красивой девушкой, и я посмотрю на него, каким он будет однолюбом. Это же ложь, не бывает такого. Я тоже однолюб — один люблю всех (смеётся).

Всевышний нам разрешил до четырёх жен иметь. Зачем изменять своей жене, приносить грязь домой, а так официально взял и всё… Чего тут скрывать? Любой мужчина любит женщин, потому что нас так создал Всевышний.