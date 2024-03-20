Боец Петр Ян перенес операцию на колене, восстановление займет несколько месяцев

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян успешно перенес операцию на колене, процесс восстановления после нее займет несколько месяцев. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

«Петр перенес операцию на крестообразной связке и мениске, все прошло успешно. Он уже начал процесс восстановления, который займет несколько месяцев», — сказал собеседник агентства.