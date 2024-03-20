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12:40 (мск), источник: ТАСС

Боец Петр Ян перенес операцию на колене, восстановление займет несколько месяцев

Спортсмен 10 марта победил китайца Сун Ядуна на турнире UFC, выступая с травмами паховых мышц и колена.

Источник: AFP 2023

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян успешно перенес операцию на колене, процесс восстановления после нее займет несколько месяцев. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

«Петр перенес операцию на крестообразной связке и мениске, все прошло успешно. Он уже начал процесс восстановления, который займет несколько месяцев», — сказал собеседник агентства.

10 марта Ян победил китайца Сун Ядуна на турнире UFC 299. Россиянин тогда выступал с травмами паховых мышц и колена. Всего на его счету 31-летнего Яна 17 побед и 5 поражений.

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