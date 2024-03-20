Жумагулов назвал сумму, которая потребовалась ему для полугода жизни в США

«В Америке, если честно, очень дорого жить. Получается, последние полгода я был там, и у меня пять боёв подряд было. За полгода около 70 тысяч долларов потратил», — цитирует Жумагулова Legalbet.

Жалгасу Жумагулову 35 лет. Казахстанец дебютировал как профессионал в 2014 году и в июле 2020-го впервые подрался в UFC. Всего в престижнейшей организации мира на его счету одна победа и шесть поражений. В своём последнем бою на турнире NFC 55 Жумагулов победил техническим нокаутом японца Масато Накамуру.