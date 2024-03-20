Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Локомотив
Авангард
01
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Динамо М
32
Футбол. Сборные
22:45
Сан-Марино
Сент-Киттс и Невис
Хоккей. НХЛ
21.03
Вашингтон
Торонто
Хоккей. НХЛ
21.03
Даллас
Аризона
Хоккей. НХЛ
21.03
Лос-Анджелес
Миннесота
Все события
18:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Жумагулов назвал сумму, которая потребовалась ему для полугода жизни в США

Бывший боец UFC казахстанец Жалгас Жумагулов высказался о трудностях подготовки к выступлениям в Соединённых Штатах.

«В Америке, если честно, очень дорого жить. Получается, последние полгода я был там, и у меня пять боёв подряд было. За полгода около 70 тысяч долларов потратил», — цитирует Жумагулова Legalbet.

Жалгасу Жумагулову 35 лет. Казахстанец дебютировал как профессионал в 2014 году и в июле 2020-го впервые подрался в UFC. Всего в престижнейшей организации мира на его счету одна победа и шесть поражений. В своём последнем бою на турнире NFC 55 Жумагулов победил техническим нокаутом японца Масато Накамуру.

 МОК призвал спортсменов мира отказаться от участия в Играх дружбы
Будущее Дзюбы в «Локомотиве» подвисло
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь