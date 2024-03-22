UFC предпочел откупиться

В четверг стало известно, что TKO Group Holdings — материнская компания самого крупного промоушена смешанных единоборств UFC — достигла соглашения о внесудебном урегулировании иска, поданного к структуре рядом ее бывших бойцов. Как следует из данных, обнародованных Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), стороны достигли согласия еще 13 марта. Из сообщения регулятора американского финансового рынка следует, что TKO Group Holdings согласилась заплатить истцам $335 млн. Средства будут выплачены не сразу, а в течение «некоторого времени». Соглашение, достигнутое сторонами, еще требует утверждения судом. Но, судя по комментариям сторон, активно поддержавшим договоренность, проблем возникнуть не должно. В частности, в Ассоциации бойцов смешанных единоборств (MMAF) отметили, что «на данный момент довольны случившимся». В заявлении UFC также говорится, что структура удовлетворена достигнутыми соглашениями.

Отметим, что иск против UFC потенциально мог стать одним из наиболее заметных в истории спорта. Технически сам иск — старый, долгое время о нем вообще мало кто вспоминал. Подан он был еще в 2014 году рядом бывших бойцов UFC, среди которых не самые популярные спортсмены, такие как Чунь Ли (в его послужном списке девять побед и три поражения) и Джон Фитч (28 побед, восемь поражений, две ничьи). Заявители обвиняли UFC в злоупотреблении доминирующим положением на рынке MMA, то есть в нарушении антимонопольного законодательства. Истцы утверждали, что UFC поглощал другие заметные промоушены, в частности, взял под контроль Pride и Strikeforce, а затем пользовался усилившимся влиянием. Непосредственно для бойцов, по версии заявителей, это выливалось в искусственное занижение гонораров. В условиях снизившейся конкуренции им приходилось соглашаться на уменьшение заработков. В иске указывалось, что другие крупные спортивные лиги обычно выделяют на поощрение спортсменов около половины доходов. В UFC бойцы получали не более 20%.

Иск долго пребывал в ранге почти забытых. Однако летом прошлого года, когда судья Лас-Вегаса Ричард Булвейр постановил, что он будет классифицироваться как коллективный, а также согласился с тем, что в деле речь пойдет о нарушении антимонопольного законодательства, он получил мощнейший импульс. Согласно решению суда, к иску могли присоединиться до 1,2 тыс. спортсменов, работавших на UFC в период с 16 декабря 2010 года по 30 июня 2017 года. При этом, согласно американским законам, потенциальные потерпевшие от предположительно незаконных действий UFC не обязаны были заявлять о присоединении к иску. Все лица, подпадавшие под критерии суда, автоматически должны были быть включены в число получателей возмещения.

Что касается финансовых требований, заявлявшихся истцами, то они варьировались в широком диапазоне — от $811 млн до $1,6 млрд. А если бы суд поддержал антимонопольную суть иска, то размер компенсации мог бы утроиться и достичь $4,8 млрд. Очевидно, что такая перспектива не устроила владельцев UFC, которые решили, что дешевле будет откупиться.

UFC на данный момент контролируется компанией Endeavor Group Holdings. Весной 2023 года она также приобрела World Wrestling Entertainment — структуру, развивающую популярный в Америке реслинг, шоу, основанное на приемах из единоборств, в результате чего капитализация объединенной группы превысила $20 млрд. Доходы Endeavor за последний 2022/23 финансовый год (закончился в марте прошлого года) составили более $5 млрд.