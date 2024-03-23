Порье — о титульном бое против Махачева: Это единственное, что мне осталось сделать

«Завоевать титул — это единственная вещь, которую мне осталось сделать. Я сделал все остальное в смешанных единоборствах. Я создал свой бизнес, несколько бизнесов. Я возглавил несколько турниров. Я 30 раз выходил в октагон UFC. Моя семья обеспечена. Я сделал все, что намеревался, кроме завоевания титула. Вот чего я хочу», — заявил Порье в интервью USA TODAY.