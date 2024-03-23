Чемпион UFC заявил, что хочет подраться с Нурмагомедовым

«Я бы хотел сразиться с победителем боя Сэндхаген — Нурмагомедов. Если Кори побьет Умара в красивой манере, то надеюсь, это сделает из него звезду. Однако я все равно думаю, что бой против Умара крупнее. Это странно, потому что я не смотрел ни одного поединка Нурмагомедова. Я видел множество боев Сэндхагена, но поединок против Умара будет лучше продаваться. Ирландец против русского, Хабиб против Конора часть вторая. Это будет огромное событие», — приводит Sport24 слова О'Мэлли со ссылкой на интервью Майклу Биспингу.