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19:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпион UFC заявил, что хочет подраться с Нурмагомедовым

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем дивизионе Шон О’Мэлли высказался о потенциальном поединке против россиянина Умара Нурмагомедова.

Источник: Reuters

Следующий поединок Нурмагомедова может состояться 29 июня в рамках турнира UFC 303 против Кори Сэндхагена.

«Я бы хотел сразиться с победителем боя Сэндхаген — Нурмагомедов. Если Кори побьет Умара в красивой манере, то надеюсь, это сделает из него звезду. Однако я все равно думаю, что бой против Умара крупнее. Это странно, потому что я не смотрел ни одного поединка Нурмагомедова. Я видел множество боев Сэндхагена, но поединок против Умара будет лучше продаваться. Ирландец против русского, Хабиб против Конора часть вторая. Это будет огромное событие», — приводит Sport24 слова О'Мэлли со ссылкой на интервью Майклу Биспингу.

На счету Умара Нурмагомедова 17 побед в 17 поединках в смешанных единоборствах. О’Мэлли одержал 18 побед в 19 боях.

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