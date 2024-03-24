Экс-чемпион UFC обвинил главу промоушена Дану Уайта во лжи насчёт гонораров бойцов

"Мне четко сказали, что бойцам из наилегчайшего веса не дают бонусов от продаж PPV. Если ты легковес, средневес или тяжеловес — пожалуйста. Да и чемпионы этих категорий автоматически получали гонорары от $ 500 тысяч, не считая дополнительных бонусов.

Я до таких цифр так и не добрался. Было бы классно, поскольку я провел 11 защит титула. Дана же говорит, что я даже не просил свою долю от продаж. Это неправда. Так что переход в ONE был моим лучшим решением. Возьмите Си Эм Панка. Ведь он пришёл в UFC и сразу получил базовый гонорар в $ 500 тысяч. Я защитил титул 11 раз, но так и не добился подобного", — приводит слова Джонсона Sportskeeda.