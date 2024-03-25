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10:57 (мск), источник: Sports.Ru

Конор Макгрегор: «Хабиб тренировался с медведями. Они удобнее горилл»

"Кого я выберу в соперники, если мне предложат медведя и гориллу? Медведь удобнее.

Конор Макгрегор: «Хабиб тренировался с медведями. Они удобнее горилл» | Источник: Sports.Ru

Я дрался с Хабибом Нурмагомедовым, который тогда тренировался с медведями. Он всего лишь дурачек. И он сбежал", — заявил экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

Хабиб − об удушении в бою с Конором: «Убил бы его? Нет, но до потери сознания − это точно».

Хабиб − о старом и нынешнем дизайне пояса UFC: «Прежний мне нравится больше».

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