Конор Макгрегор: «Хабиб тренировался с медведями. Они удобнее горилл»
"Кого я выберу в соперники, если мне предложат медведя и гориллу? Медведь удобнее.
"Кого я выберу в соперники, если мне предложат медведя и гориллу? Медведь удобнее.
Я дрался с Хабибом Нурмагомедовым, который тогда тренировался с медведями. Он всего лишь дурачек. И он сбежал", — заявил экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.
Хабиб − об удушении в бою с Конором: «Убил бы его? Нет, но до потери сознания − это точно».
Хабиб − о старом и нынешнем дизайне пояса UFC: «Прежний мне нравится больше».