Конор Макгрегор: «Хабиб тренировался с медведями. Они удобнее горилл» | Источник: Sports.Ru

Я дрался с Хабибом Нурмагомедовым, который тогда тренировался с медведями. Он всего лишь дурачек. И он сбежал", — заявил экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

Хабиб − об удушении в бою с Конором: «Убил бы его? Нет, но до потери сознания − это точно».