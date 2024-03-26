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14:07 (мск), источник: Vesti.kz

Первая казахстанка в UFC объявила новый бой и соперницу

Первая казахстанка в UFC Мария Агапова (10−4) анонсировала свое возвращение в октагон, передают Vesti.kz.

Источник: AP 2023

26-летняя Агапова выступит на турнире UFC Fight Night, который состоится 13 июля. Ее соперницей будет 23-летняя бразильянка Луана Сантос (7−1). Последняя провела в UFC два боя и оба выиграла.

В лучшей лиге мира бразильянка дебютировала с победы нокаутом над Джулианой Миллер в августе 2023 года, а 9 декабря победила решением судей Штефани Эггер.

Напомним, Агапова идет на серии из двух поражений. Казахстанка не билась с сентября 2022 года, когда потерпела поражение во втором раунде от канадки Джиллиан Робертсон (12−8). Всего UFC у Марии три поражения и две победы.

Агапова планировала вернуться в октагон 7 октября 2023-го и подраться против американки Монтаны Де Ла Росы (12−8−1) в рамках турнира UFC Vegas 80, но этот поединок не состоялся из-за проблем с визой у Агаповой.

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