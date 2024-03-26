Жалгас Жумагулов рассказал, сколько заработал за карьеру в UFC

«Первый контракт был на четыре боя, но контракт был нестандартным. Гонорары были 15 000 долларов за выход + 15 000 за победу. Потом было 18+18 и 20+20. После третьего боя я подписал новый контракт, снова на четыре боя, хороший контракт был — там было уже 30+30.

Предложили новый контракт, потому что в UFC понимали, что я с боев никогда не снимался, вес всегда делал, мне сколько раз давали на замену — я никогда не отказывался. Даже матчмейкер говорил постоянно мне — “Засудили”, “Засудили”, “Засудили”. К Дане Уайту в Абу-Даби подходили, спрашивали за меня, он сказал: Good Fighter», — сказал Жумагулов в интервью Legalbet MMA.