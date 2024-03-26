Уайт − о Хабибе: «У него был потенциал стать величайшим в истории, но у него были травмы»
"Думаю, у Хабиба был потенциал, чтобы стать претендентом на звание величайшего. Просто он недолго продержался.
"Думаю, у Хабиба был потенциал, чтобы стать претендентом на звание величайшего. Просто он недолго продержался.
Во-первых, у него были травмы. Во-вторых, вы сами понимаете, что он должен был раньше стать чемпионом, но ему помешали травмы и неудачи.
Вне всяких сомнений, Хабиб − один из величайших бойцов всех времен", − сказал президент UFC Дана Уайт.
Уайт отказался называть Хабиба лучшим бойцом в истории: «Джонс − величайший, с этим невозможно спорить».