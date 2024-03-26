Уайт − о Хабибе: «У него был потенциал стать величайшим в истории, но у него были травмы» | Источник:

Во-первых, у него были травмы. Во-вторых, вы сами понимаете, что он должен был раньше стать чемпионом, но ему помешали травмы и неудачи.