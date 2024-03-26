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20:39 (мск), источник: Sport24

Была звездой UFC и голых кулаков, разбогатела на OnlyFans и в танцах. История Пейдж Ванзант

У нее сегодня юбилей!

Была звездой UFC и голых кулаков, разбогатела на OnlyFans и в танцах. История Пейдж Ванзант | Источник: Sport24

Сегодня 30 лет исполняется одной из самых ярких девушек-бойцов в истории Пейдж Ванзант. Ей не доводилось становиться чемпионкой UFC или даже Bellator, но свой след в единоборствах она оставила. Ванзант называли одной из самых многообещающих молодых атлеток лучшей лиги мира, но свои миллионы она заработала уже за пределами октагона.

Источник: Соцсети

Ванзант родилась 26 марта 1994 года в городе Данди, штат Орегон, США. С детства она занималась танцами и не помышляла о карьере профессионального бойца. Однако издевательства сверстников вынудили Пейдж изменить подход к жизни, и в конечном итоге девушка выбрала себе такую необычную судьбу. Ванзант начала карьеру в ММА в 2012 году. За первые 10 месяцев ей удалось одержать три победы в четырех поединках. А уже в конце 2014-го девушка дебютировала в UFC, где в тот момент только-только собрали минимальную весовую категорию для дам.

Источник: AP 2023

Начало в сильнейшей лиге мира у Ванзант получилось отличным. К концу 2015-го на ее счету уже было три победы в UFC, а следующей соперницей должна была стать тогда еще будущая чемпионка Роуз Намаюнас. По сути, в поединке с ней Пейдж должна была понять, насколько вообще это в ее силах — сражаться на равных с соперницами высочайшего уровня. Первую большую проверку Ванзант провалила: уже во втором раунде Намаюнас закрыла захват из-за спины и провела удушающий.

С этого момента Ванзант начала заметно пробуксовывать по карьере. И уже за следующие четыре года ей довелось провести лишь пять поединков, в трех из которых она уступила соперницам. В июле 2020-го Ванзант встретилась в октагоне с Амандой Рибас и проиграла ей болевым уже в первом раунде. Тот бой стал для Пейдж последним в UFC, и именно тогда девушка поняла, что ей надо искать себя где-то в другом месте.

Источник: AP 2023

Тут стоит отметить, что неровные выступления не помешали Ванзант стать одной из самых популярных девушек лиги. Пейдж обладает яркой внешностью, веселым и задорным нравом, а также стоит отдельно сказать о ее характере: в клетке она всегда дралась до последнего. Было видно, что в UFC хотели слепить из Ванзант звезду, но уровень навыков не позволил молодой спортсменке дорасти до чемпионских боев. Да и параллельные проекты, очевидно, отвлекали Пейдж от ММА. Еще в 2016 году Ванзант стала участницей популярного танцевального шоу на американском ТВ, и это наверняка принесло ей много хлопот. Правда, вместе с тем еще денежный бонус и новую аудиторию.

В 2021 году Ванзант покинула UFC и отправилась в лигу кулачных боев Bare Knuckle FC. Эта организация давно известна своей любовью к бывшим звездами лучшего ММА-промоушена мира. И для Пейдж руководители BKFC приготовили отличное предложение.

«Я выступала в UFC шесть лет, и за все это время я не получала больше 40 тысяч долларов за поединок. Теперь я буду получать в 10 раз больше и продолжу заниматься любимым делом. Разумеется, что я тут надолго. Мне очень повезло, что я попала в BKFC. Мне поступали предложения от многих организаций, и было тяжело сделать выбор, но в итоге я очень рада», — говорила Ванзант после перехода в кулачные бои.

Пейдж Ванзант выступила в BKFC всего два раза, и совокупный гонорар за эти бои составил более миллиона долларов, если верить спортсменке. Правда, при этом стоит признать, что карьера экс-звезды UFC в поединках на голых кулаках в целом не задалась. Соперницами Ванзант в BKFC стали Рэйчел Остович (также ранее дралась в UFC и даже проигрывала там Ванзант) и Британ Харт. И обеим Пейдж проиграла решением судей. Оба поединка состоялись в 2021 году, и с тех пор Ванзант не выступала ни в одной боевой дисциплине.

Источник: Соцсети

Несмотря на паузу в спорте у Пейдж Ванзант дела идут отлично. Бывшая молодая звезда UFC обзавелась аккаунтом на сервисе OnlyFans и стала зарабатывать, по ее собственным рассказам, огромные деньги. И если суммы, на которые намекает девушка, реальны, то едва ли в будущем у нее могут возникнуть серьезные причины задуматься о возвращении в бои. По крайней мере, прямо сейчас, Ванзант точно не заинтересована драться.

«Перед тем, как я пришла на OnlyFans, я уже была известна», — поделилась как-то Ванзант во время выступления на подкасте OnlyStans. — «Мне очень повезло, что моя карьера даже вне UFC и вне боев была довольно успешной, Я очень много работала в других отраслях и пыталась стать, как мне кажется, более популярной личностью. Но да, OnlyFans определенно был моим самым большим источником дохода. За 24 часа на OnlyFans я заработала больше денег, чем за всю свою карьеру бойца».

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