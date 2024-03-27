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19:57 (мск), источник: Sports.Ru

«Что ты выберешь: сняться в кино или снова подраться с Хабибом?» Роган раскритиковал Конора за слова про ММА

Ранее бывший двойной чемпион UFC заявил, что сниматься в кино сложнее, чем выступать в UFC.

«Что ты выберешь: сняться в кино или снова подраться с Хабибом?» Роган раскритиковал Конора за слова про ММА | Источник: Sports.Ru

«Послушайте, это неправда. Это вранье. Что ты выберешь: сняться в “Доме у дороги” или снова подраться с Хабибом Нурмагомедовым? Полный бред, так что закрой свой рот.

Он сломал ногу во время поединка. Он сломал чертову ногу! Думаю, что это сложнее, чем карьера в кино", — сказал комментатор UFC Джо Роган.

Мы посмотрели на Конора в фильме «Дом у дороги». Попал под критику, но затмил всех.

Вышел фильм с Конором — «Дом у дороги». Кто еще из бойцов UFC снимался в Голливуде?

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