«Что ты выберешь: сняться в кино или снова подраться с Хабибом?» Роган раскритиковал Конора за слова про ММА
Ранее бывший двойной чемпион UFC заявил, что сниматься в кино сложнее, чем выступать в UFC.
Ранее бывший двойной чемпион UFC заявил, что сниматься в кино сложнее, чем выступать в UFC.
«Послушайте, это неправда. Это вранье. Что ты выберешь: сняться в “Доме у дороги” или снова подраться с Хабибом Нурмагомедовым? Полный бред, так что закрой свой рот.
Он сломал ногу во время поединка. Он сломал чертову ногу! Думаю, что это сложнее, чем карьера в кино", — сказал комментатор UFC Джо Роган.
Мы посмотрели на Конора в фильме «Дом у дороги». Попал под критику, но затмил всех.
Вышел фильм с Конором — «Дом у дороги». Кто еще из бойцов UFC снимался в Голливуде?