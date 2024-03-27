Глава UFC назвал единственный недостаток Конора Макгрегора

«Макгрегор всегда был невероятным партнером. Если бы Конор приходил на различные мероприятии вовремя, то я бы не смог сказать о нем ни одного плохого слова. Если бы мне приставили к голове пистолет и приказали перечислить все недостатки Конора, то я бы сказал, что он опаздывает. И на этом все», — заявил Уайт.