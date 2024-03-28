Чимаев может провести бой за титул чемпиона UFC, если победит Уиттакера
Бой Чимаев — Уиттакер возглавит турнир UFC, который пройдет 22 июня в Саудовской Аравии.
Бой Чимаев — Уиттакер возглавит турнир UFC, который пройдет 22 июня в Саудовской Аравии.
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев в случае победы над Робертом Уиттакером может провести поединок за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе. Об этом ТАСС рассказали в команде Чимаева.
«Хамзат в случае победы может получить титульный шанс. Такой вопрос активно обсуждается», — сказал собеседник агентства.
Действующим чемпионом организации в среднем весе является южноафриканец Дрикус Дю Плесси.