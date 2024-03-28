Чимаев может провести бой за титул чемпиона UFC, если победит Уиттакера

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев в случае победы над Робертом Уиттакером может провести поединок за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе. Об этом ТАСС рассказали в команде Чимаева.