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11:48 (мск), источник: ТАСС

Чимаев может провести бой за титул чемпиона UFC, если победит Уиттакера

Бой Чимаев — Уиттакер возглавит турнир UFC, который пройдет 22 июня в Саудовской Аравии.

Источник: Reuters

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев в случае победы над Робертом Уиттакером может провести поединок за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе. Об этом ТАСС рассказали в команде Чимаева.

«Хамзат в случае победы может получить титульный шанс. Такой вопрос активно обсуждается», — сказал собеседник агентства.

Действующим чемпионом организации в среднем весе является южноафриканец Дрикус Дю Плесси.

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