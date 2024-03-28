В команде Волкова удивлены анонсом его боя против Павловича

Источник: Соцсети

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков и его представители удивлены анонсом поединка против соотечественника Сергея Павловича. Об этом ТАСС рассказали в команде Волкова.

«Мы удивлены этому анонсу. Сам Александр узнал об этом бое минувшей ночью», — сказал собеседник агентства.

Павловичу 31 год, на его счету 18 побед и 2 поражения в смешанных единоборствах. В ноябре боец проиграл нокаутом англичанину Тому Аспиналлу в поединке за временный титул чемпиона UFC в тяжелом весе.