В команде Волкова удивлены анонсом его боя против Павловича
Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт анонсировал поединок между российскими бойцами, который пройдет 22 июня в Саудовской Аравии.
Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт анонсировал поединок между российскими бойцами, который пройдет 22 июня в Саудовской Аравии.
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков и его представители удивлены анонсом поединка против соотечественника Сергея Павловича. Об этом ТАСС рассказали в команде Волкова.
«Мы удивлены этому анонсу. Сам Александр узнал об этом бое минувшей ночью», — сказал собеседник агентства.
Павловичу 31 год, на его счету 18 побед и 2 поражения в смешанных единоборствах. В ноябре боец проиграл нокаутом англичанину Тому Аспиналлу в поединке за временный титул чемпиона UFC в тяжелом весе.
Волкову 35 лет, в его активе 37 побед и 10 поражений в MMA. Последний бой спортсмен провел в сентябре, победив австралийца Тая Туивасу. Павлович занимает третье место в рейтинге UFC среди тяжеловесов, Волков — шестое.