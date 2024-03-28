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15:30 (мск), источник: ТАСС

В команде Волкова удивлены анонсом его боя против Павловича

Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт анонсировал поединок между российскими бойцами, который пройдет 22 июня в Саудовской Аравии.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков и его представители удивлены анонсом поединка против соотечественника Сергея Павловича. Об этом ТАСС рассказали в команде Волкова.

«Мы удивлены этому анонсу. Сам Александр узнал об этом бое минувшей ночью», — сказал собеседник агентства.

Павловичу 31 год, на его счету 18 побед и 2 поражения в смешанных единоборствах. В ноябре боец проиграл нокаутом англичанину Тому Аспиналлу в поединке за временный титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

Волкову 35 лет, в его активе 37 побед и 10 поражений в MMA. Последний бой спортсмен провел в сентябре, победив австралийца Тая Туивасу. Павлович занимает третье место в рейтинге UFC среди тяжеловесов, Волков — шестое.

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