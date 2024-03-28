Поединок UFC между Волковым и Павловичем могут отменить
Ранее президент UFC Дэйна Уайт анонсировал, что Павлович и Волков проведут поединок на турнире в Саудовской Аравии 22 июня.
Ранее президент UFC Дэйна Уайт анонсировал, что Павлович и Волков проведут поединок на турнире в Саудовской Аравии 22 июня.
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между россиянами Александром Волковым и Сергеем Павловичем может быть отменен. Об этом ТАСС сообщил источник.
«Волков и Павлович не собирались драться друг с другом, они в хороших отношениях, периодически тренируются вместе, — сказал собеседник агентства. — Такой бой возможен только при условии, что он будет претендентским или титульным. У Волкова также уже был на руках контракт на бой против бразильца Жаилтона Алмейды. Сейчас будут переговоры лиги и менеджеров о том, чтобы бой Волков — Павлович был отменен».
Павловичу 31 год, на его счету 18 побед и 2 поражения в смешанных единоборствах (ММА). В ноябре боец проиграл нокаутом англичанину Тому Аспиналлу в поединке за временный титул чемпиона UFC в тяжелом весе.
Волкову 35 лет, в его активе 37 побед и 10 поражений в MMA. Последний бой спортсмен провел в сентябре, победив австралийца Тая Туивасу. Павлович занимает третье место в рейтинге UFC среди тяжеловесов, Волков — шестое.