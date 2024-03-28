Поединок UFC между Волковым и Павловичем могут отменить

«Волков и Павлович не собирались драться друг с другом, они в хороших отношениях, периодически тренируются вместе, — сказал собеседник агентства. — Такой бой возможен только при условии, что он будет претендентским или титульным. У Волкова также уже был на руках контракт на бой против бразильца Жаилтона Алмейды. Сейчас будут переговоры лиги и менеджеров о том, чтобы бой Волков — Павлович был отменен».