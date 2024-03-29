Макгрегор: «Я никогда не завершу карьеру. Буду драться до самой могилы»
Боец UFC Конор Макгрегор оценил, когда планирует завершить карьеру.
Боец UFC Конор Макгрегор оценил, когда планирует завершить карьеру.
«Сейчас еще только первый квартал 2024-го года. У меня осталось два боя в UFC. Надеюсь, я проведу их до конца года. Но я хотел бы и дальше быть частью UFC.
Сколько я буду продолжать драться? Майк Тайсон вот сейчас будет драться с Джейком Полом. Но перед этим он дрался с Роем Джонсом, еще одним ветераном. Так что можно просто поменять формат противников. Не зря же на турнирах по джиу-джитсу есть дивизион для ветеранов. Так что, может, я вообще никогда не завершу карьеру. Только когда меня будут опускать в землю.
И я не собираюсь в 40 лет драться с 19-летними талантами из какой-нибудь задницы мира. Пусть бросают мне вызовы сколько угодно. У меня и так хватает противников. Можно устраивать трилогии и реванши. Есть и те, с кем мне интересно подраться в первый раз. И все эти парни мои ровесники. Так что я могу драться до самой могилы. И буду», — сказал Макгрегор в интервью TNT Sports.