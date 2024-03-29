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00:43 (мск), источник: Sport24

Макгрегор: «Я никогда не завершу карьеру. Буду драться до самой могилы»

Боец UFC Конор Макгрегор оценил, когда планирует завершить карьеру.

Источник: AP 2023

«Сейчас еще только первый квартал 2024-го года. У меня осталось два боя в UFC. Надеюсь, я проведу их до конца года. Но я хотел бы и дальше быть частью UFC.

Сколько я буду продолжать драться? Майк Тайсон вот сейчас будет драться с Джейком Полом. Но перед этим он дрался с Роем Джонсом, еще одним ветераном. Так что можно просто поменять формат противников. Не зря же на турнирах по джиу-джитсу есть дивизион для ветеранов. Так что, может, я вообще никогда не завершу карьеру. Только когда меня будут опускать в землю.

И я не собираюсь в 40 лет драться с 19-летними талантами из какой-нибудь задницы мира. Пусть бросают мне вызовы сколько угодно. У меня и так хватает противников. Можно устраивать трилогии и реванши. Есть и те, с кем мне интересно подраться в первый раз. И все эти парни мои ровесники. Так что я могу драться до самой могилы. И буду», — сказал Макгрегор в интервью TNT Sports.

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