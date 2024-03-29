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11:57 (мск), источник: Sports.Ru

Хабиб — о Сен-Пьере: «Я многому научился у этого парня»

Ранее Сен-Пьер заявил, что у него хватило бы мастерства победить Нурмагомедова.

Хабиб — о Сен-Пьере: «Я многому научился у этого парня» | Источник: Sports.Ru

«Я многому научился у этого парня. Даже слышать, как он говорит обо мне, уже интересно. Вперед Жорж Сен-Пьер!» — написал в социальных сетях экс-чемпион UFC в легком весе.

Сен-Пьер — о возможном бое с Хабибом: «Мне 42 года. Ничто не заставит меня вернуться».

Уайт − о Хабибе: «У него был потенциал стать величайшим в истории, но мешали травмы».

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