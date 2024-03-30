Бывший чемпион Bellator Минаков победил британца Томпсона на турнире в Москве
Бой прошел по правилам бокса в ММА-перчатках.
Бой прошел по правилам бокса в ММА-перчатках.
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Российский боец Виталий Минаков одержал победу над британцем Оли Томпсоном на турнире в Москве. Поединок завершился в пользу Минакова единогласным решением судей.
Бой состоял из трех раундов и прошел по правилам бокса в ММА-перчатках.
Минакову 39 лет, он одержал 24 победы в смешанных единоборствах (ММА). Россиянин — четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, является бывшим чемпионом Bellator в тяжелом весе.
На счету 44-летнего Томпсона 22 победы и 16 поражений. Он принимал участие в турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и Bellator.