Текущие события
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Енисей
Химки
41
Хоккей. КХЛ
13:30
Авангард
Локомотив
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Зенит
Футбол. Первая лига
14:00
СКА-Хабаровск
Сокол
Футбол. Зарубежный
14:30
Наполи
Аталанта
Футбол. Зарубежный
15:30
Ньюкасл Юнайтед
Вест Хэм
Футбол. Зарубежный
16:00
Хетафе
Севилья
Футбол. Первая лига
16:00
Торпедо
КАМАЗ
Футбол. Первая лига
16:00
Шинник
Ленинградец
Футбол. Первая лига
16:00
Арсенал
Тюмень
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Монца
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Металлург Мг
Футбол. Премьер-лига
17:30
Балтика
Пари Нижний Новгород
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Унион Б
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Вольфсбург
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Нью-Джерси
52
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Эвертон
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Ноттингем Форест
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Шеффилд Юнайтед
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Лутон Таун
Футбол. Зарубежный
18:15
Альмерия
Осасуна
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Урал
Футбол. Зарубежный
19:00
Метц
Монако
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
Волгарь
Хоккей. НХЛ
19:30
Флорида
Детройт
Футбол. Зарубежный
20:00
Лацио
Ювентус
Футбол. Зарубежный
20:30
Астон Вилла
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Мальорка
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
29.03
Кадис
Гранада
10
Футбол. Зарубежный
29.03
Лилль
Ланс
21
Все события
09:27 (мск), источник: ТАСС

Бывший чемпион Bellator Минаков победил британца Томпсона на турнире в Москве

Бой прошел по правилам бокса в ММА-перчатках.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Российский боец Виталий Минаков одержал победу над британцем Оли Томпсоном на турнире в Москве. Поединок завершился в пользу Минакова единогласным решением судей.

Бой состоял из трех раундов и прошел по правилам бокса в ММА-перчатках.

Минакову 39 лет, он одержал 24 победы в смешанных единоборствах (ММА). Россиянин — четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, является бывшим чемпионом Bellator в тяжелом весе.

На счету 44-летнего Томпсона 22 победы и 16 поражений. Он принимал участие в турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и Bellator.

Читайте также от «ТАСС»
Ирина Винер: народ не простит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе
Елистратов: их не беспокоит отсутствие россиян, это нужно принять как данность
"Очень жаль для всех и нашего хоккея, что мы едва не потеряли его"
Бах: миром управляют политики, а не мы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь