Стало известно место Казахстана в мировом рейтинге ММА
Стало известно, какое место занимает Казахстан в рейтинге стран в профессиональных смешанных единоборствах (ММА) по версии портала MMA-Oracle.com, сообщают Vesti.kz.
Стало известно, какое место занимает Казахстан в рейтинге стран в профессиональных смешанных единоборствах (ММА) по версии портала MMA-Oracle.com, сообщают Vesti.kz.
Абсолютным лидером является США — «актив» американцев оценивается в 209 428 баллов. На втором месте идет Бразилия (140 091), а замыкает тройку сильнейших стран в ММА Россия (84 587).
Казахстан в этом рейтинге идет на 15-м месте (7 718 баллов).
Топ-10 стран в ММА выглядит так:
1. США — 209 428
2. Бразилия — 140 091
3. Россия — 84 587
4. Япония — 50 129
5. Великобритания — 27 881
6. Канада — 21 274
7. Польша — 19 843
8. Украина — 16 211
9. Франция — 14 023
10. Австралия — 10 213,
…15. Казахстан — 7 718.
Самым ярким представителем Казахстана в ММА на данный момент является Шавкат Рахмонов (18−0). Номад выступает в UFC, где провел шесть боев и во всех одержал победы.