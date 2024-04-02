Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Сиэтл
24
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Лос-Анджелес
43
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Эдмонтон
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Колорадо
41
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Питтсбург
25
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй
Детройт
24
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Флорида
64
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия
Айлендерс
ОТ
34
Футбол. Кубок России
17:30
СКА-Хабаровск
Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Трактор
Футбол. Кубок России
20:00
Химки
Ростов
Футбол. Зарубежный
1.04
Вильярреал
Атлетико
12
Футбол. Зарубежный
21:30
Ноттингем Форест
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
21:30
Ньюкасл Юнайтед
Эвертон
Футбол. Зарубежный
1.04
Интер
Эмполи
20
Все события
08:03 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно место Казахстана в мировом рейтинге ММА

Стало известно, какое место занимает Казахстан в рейтинге стран в профессиональных смешанных единоборствах (ММА) по версии портала MMA-Oracle.com, сообщают Vesti.kz.

Источник: Vesti.kz/Турар Казангапов

Абсолютным лидером является США — «актив» американцев оценивается в 209 428 баллов. На втором месте идет Бразилия (140 091), а замыкает тройку сильнейших стран в ММА Россия (84 587).

Казахстан в этом рейтинге идет на 15-м месте (7 718 баллов).

Топ-10 стран в ММА выглядит так:
1. США — 209 428
2. Бразилия — 140 091
3. Россия — 84 587
4. Япония — 50 129
5. Великобритания — 27 881
6. Канада — 21 274
7. Польша — 19 843
8. Украина — 16 211
9. Франция — 14 023
10. Австралия — 10 213,
…15. Казахстан — 7 718.

Самым ярким представителем Казахстана в ММА на данный момент является Шавкат Рахмонов (18−0). Номад выступает в UFC, где провел шесть боев и во всех одержал победы.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь