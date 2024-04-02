Стало известно место Казахстана в мировом рейтинге ММА

Абсолютным лидером является США — «актив» американцев оценивается в 209 428 баллов. На втором месте идет Бразилия (140 091), а замыкает тройку сильнейших стран в ММА Россия (84 587).

Казахстан в этом рейтинге идет на 15-м месте (7 718 баллов).

Самым ярким представителем Казахстана в ММА на данный момент является Шавкат Рахмонов (18−0). Номад выступает в UFC, где провел шесть боев и во всех одержал победы.