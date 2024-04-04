Али Абдель-Азиз: «Джонс никогда не будет введен в Зал славы, а Хабиб − величайший в истории» | Источник:

Он никогда не был в нокдауне, не получил в клетке ни одного синяка и сечки и проиграл лишь один раунд за всю карьеру", − написал в соцсетях менеджер Али Абдель-Азиз.