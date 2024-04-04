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14:27 (мск), источник: Sports.Ru

Али Абдель-Азиз: «Джонс никогда не будет введен в Зал славы, а Хабиб − величайший в истории»

"Барри Бондс никогда не будет введен в Зал славы, потому что он читер. Хабиб − величайший в истории.

Али Абдель-Азиз: «Джонс никогда не будет введен в Зал славы, а Хабиб − величайший в истории» | Источник: Sports.Ru

Он никогда не был в нокдауне, не получил в клетке ни одного синяка и сечки и проиграл лишь один раунд за всю карьеру", − написал в соцсетях менеджер Али Абдель-Азиз.

В американких соцсетях Джона Джонса сравнивают с бейсболистом Барри Бондсом, шестикратным MVP Национальной лиги и рекордсменом Главной лиги бейсбола по хоумранам, которого обвиняли в употреблении стероидов. Сам Джонс дважды попадался на употреблении запрещенных веществ.

Уайт − о Хабибе: «У него был потенциал стать величайшим в истории, но мешали травмы».

Уайт отказался называть Хабиба лучшим бойцом в истории: «Джонс − величайший, с этим невозможно спорить».

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