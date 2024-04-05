Чендлер дал категоричный прогноз на свой бой с Макгрегором

В общей сложности на счету Чендлера в смешанных единоборствах 31 бой, где он одержал 23 победы и потерпел восемь поражений. В активе Макгрегора 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений. В октагоне он не появлялся с лета 2021 года, когда проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.