Глава UFC намекнул на скорый анонс боя Макгрегора
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт намекнул на скорый анонс поединка ирландского бойца смешанных единоборств (ММА) Конора Макгрегора.
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт намекнул на скорый анонс поединка ирландского бойца смешанных единоборств (ММА) Конора Макгрегора.
«Совсем скоро», — написал в соцсетях американский функционер, прикрепив видео со спортсменом.
Макгрегору 35 лет. На его счету 22 победы при шести поражениях, ирландец не выходил в октагон с июля 2021 года. Ранее он владел чемпионскими поясами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком дивизионах.