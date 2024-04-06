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21:43 (мск), источник: Sport24

Ронда Роузи назвала Федора Емельяненко величайшим бойцом в истории: «В его эпоху было все»

Экс-чемпионка UFC Ронда Роузи назвала имя бойца, которого она считает величайшим в истории ММА.

Ронда Роузи назвала Федора Емельяненко величайшим бойцом в истории: «В его эпоху было все» | Источник: Sport24

«Я думаю, это Федор Емельяненко. В его эпоху было все.

Плюс, он, считай, был связан с дзюдо. Я по-прежнему большой фанат дзюдо, а самбо — это практически российский вариант дзюдо.

Еще могу сказать, что бой Федора против Мирко Крокопа остается моим любимейшим боем в истории ММА», — цитирует Роузи talkSport.

Ранее Роузи назвала себя величайшей в истории и столкнулась с критикой других бойцов-женщин.

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