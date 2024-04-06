Ронда Роузи назвала Федора Емельяненко величайшим бойцом в истории: «В его эпоху было все»

«Я думаю, это Федор Емельяненко. В его эпоху было все.



Плюс, он, считай, был связан с дзюдо. Я по-прежнему большой фанат дзюдо, а самбо — это практически российский вариант дзюдо.



Еще могу сказать, что бой Федора против Мирко Крокопа остается моим любимейшим боем в истории ММА», — цитирует Роузи talkSport.