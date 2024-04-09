Боя Шары Буллета с украинцем не будет. Что случилось и с кем драться россиянину

Шара Буллет — Игорь Потеря, UFC Саудовская Аравия, почему бой отменён, новый соперник Шары Буллета, когда бой | Источник: Чемпионат.com

Несколько недель назад Дана Уайт вышел в эфир в социальных сетях и объявил ряд поединков для предстоящего турнира UFC в Саудовскую Аравию. Среди прочих в кард был добавлен поединок Шарабутдина Магомедова, известного большинству болельщиков как Шара Буллет, с Игорем Потерей.

Этот бой должен был стать первым противостоянием российского и украинского бойцов в UFC. И оба спортсмена даже начали потихоньку раскручивать противостояние. Например, Потеря назвал оппонента переоценённым: «Многие уже слышали, что в июне этого года я буду драться с Шарой Буллетом. Я здесь, чтобы стать чемпионом UFC в среднем весе, и поэтому должен драться со всеми. Никогда не выбирал себе соперников — принимаю все испытания и соглашаюсь на все бои, которые даёт мне UFC. Что касается соперника, то считаю, что он переоценён, и скоро я покажу, почему так думаю. Его прозвище Пират. Дуэлянт (прозвище Потери. — Прим. “Чемпионата”) возьмёт Пирата на абордаж и утопит в Саудовской Аравии».

А Шара, в свою очередь, грозился отомстить Игорю за то, что тот победил Маурисио Руа и отпраздновал это танцем: «Я раньше не знал Игоря Потерю. Ввёл его в поисковик, чтобы посмотреть, кто это. И мне сразу попалось видео, как он танцует над “мёртвым” Шогуном Руа. Честно говоря, для меня это тяжёлая картина, потому что я не смотрел бой в эфире. Позже я понял, что это был боец, который испортил Руа завершение карьеры. Когда карьера Шогуна была на пике, я за ним следил. Это был мой любимый боец. Мало кто превозносил муай-тай в ММА так, как он. Потеря победил его нокаутом и станцевал… Мне стало внутри неприятно, честно говоря. Я резко свернул браузер, зашёл в переписку с Али Абдель-Азизом и написал: “Let’s go!” Буквально за две минуты. Это уже принципиально. Шогун — мой любимый боец. Это принципиально, не только спортивный интерес».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241042&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако противостояние, которое обещало стать крайне интригующим, судя по всему, не состоится. Накануне стало известно, что Потеря экстренно переброшен в кард турнира UFC 301, который должен пройти в Бразилии в начале мая. Игорь выйдет на замену, а его соперником станет Мишель Перейра, чуть ранее лишившийся соперника — Махмуд Мурадов из-за инфекции не сможет принять участие в ивенте. Таким образом, Шара Буллет сейчас остаётся без соперника, и пока нет понимания, найдут ли ему замену или же россиянин будет отправлен в кард другого турнира.

UFC этой рокировкой решает сразу две задачи. Спасает бразильский ивент, сохранив в нём Перейру — а это один из самых ярких бойцов промоушена. И исключает возможные провокации, связанные с боем Потери и Шары Буллета. Учитывая геополитическую ситуацию, такой анонс и без того вызвал определённый резонанс. Дана Уайт получил немало критики в социальных сетях, и его винили в том, что он хочет в очередной раз пропиариться на таком остром противостоянии.

Теперь у UFC этой проблемы нет. Безусловно, в теории этот бой можно спасти и сохранить в саудовском карде. Например, если Потеря быстро финиширует соперника и выйдет из поединка с Перейрой без травм. Вариант совсем уж теоретический, потому что Мишель не просто крепкий боец, но и в последние месяцы набрал шикарную форму и финишировал очень крепких Андре Петроски и Михала Олексейчука за минуту.

Остаётся вопрос — с кем драться Шаре? Наверняка россиянина хотят сохранить для турнира в Саудовской Аравии и сейчас будут искать нового соперника для него. Вряд ли стоит ждать топовых оппонентов вроде Марвина Веттори, который выражал желание подраться с россиянином. Неплохим вариантом мог стать Бруно Феррейра. Во-первых, он заявлял, что хочет отомстить Буллету за победу над Бруно Силвой. Во-вторых, недавно Феррейра говорил, что ему дважды предложили бой с Шарой на турнире в Саудовской Аравии, но российский боец отказался.

Как бы то ни было, времени до турнира ещё достаточно — чуть более двух месяцев. Если Шаре подберут оппонента в ближайшие дни или недели, то он спокойно сможет подготовиться к новому бою, и это даже не будет коротким уведомлением. И желательно, чтобы это был соперник, победа над которым продвинет нашего бойца к топам.