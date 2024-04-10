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10:42 (мск), источник: Sports.Ru

Царукян уверен, что смог бы финишировать молодого Хабиба: «Сейчас ММА на другом уровне»

— Ты говорил, что Махачев дрался с тобой, когда тебе было 22−23 года, и если тебе сейчас дать любого 22−23-летнего, ты его финишируешь в первом раунде. Вот Хабибу, который дрался с Тибау, было 23 года.

Царукян уверен, что смог бы финишировать молодого Хабиба: «Сейчас ММА на другом уровне» | Источник: Sports.Ru

— Ты говорил, что Махачев дрался с тобой, когда тебе было 22−23 года, и если тебе сейчас дать любого 22−23-летнего, ты его финишируешь в первом раунде. Вот Хабибу, который дрался с Тибау, было 23 года. Тебе сейчас дать того Хабиба, смог бы финишировать его в первом раунде?

— Я думаю, да.

— Без проблем?

— Без проблем — не знаю, но именно по навыкам посмотреть, какой был тогда Хабиб и сейчас какой я… Сейчас ММА на другом уровне, — сказал легковес UFC Арман Царукян.

Царукян правда покорит UFC и поборется с Махачевым за пояс?

Царукян хочет драться с Махачевым после победы с Оливейрой: «Дана Уайт сказал, что бой с Чарльзом будет претендентским».

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