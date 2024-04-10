Царукян уверен, что смог бы финишировать молодого Хабиба: «Сейчас ММА на другом уровне»

— Ты говорил, что Махачев дрался с тобой, когда тебе было 22−23 года, и если тебе сейчас дать любого 22−23-летнего, ты его финишируешь в первом раунде. Вот Хабибу, который дрался с Тибау, было 23 года. Тебе сейчас дать того Хабиба, смог бы финишировать его в первом раунде?