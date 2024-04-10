Все другие варианты отпали. С кем Рахмонов подерется в UFC летом?

Источник: Vesti.kz, Турар Казангапов

Сейчас Рахмонов занимает третье место в рейтинге полусреднего дивизиона, а Маддалена замыкает топ-5. У обоих есть интерес относительно проведения очного поединка. Для Джека это вообще бой мечты, если верить его многочисленным интервью, где упоминается имя Рахмонова.

Понятно, что Шавкат настроен стать чемпионом UFC. Но обладатель пояса Леон Эдвардс (22−3−0−1) с огромной долей вероятности подерется со вторым номером рейтинга Белалом Мухаммадом (23−3−0−1). Что касается первого номера рейтинга, то экс-чемпион Камару Усман (20−4) рассматривает возможность закрепиться в средней весовой категории, где уже провел один бой против Хамзата Чимаева (13−0) в прошлом году. По крайней мере, эту мысль озвучил известный инсайдер Марсель Дорфф.

Был вариант с четвертым номером рейтинга Колби Ковингтоном (17−4), который в прошлом нелицеприятно высказывался о Шавкате, но, по последней информации, находится в разработке его противостояние с седьмым номером Иэном Гэрри (14−0).

В топ-7 также есть опытный бразилец Гилберт Бернс (22−7), занимающий шестое место. Но он идет на серии из двух поражений и ему точно не дадут соперника из топ-5. Да и самому Гилберту будет выгоднее получить в соперники не столь топового оппонента.

И если обрисовать всю вышеописанную картину, то только у Рахмонова и Делла Маддалены нет соперников. А так как они оба хотят биться друг с другом, то вряд ли что-то помешает им встретиться в клетке в скором времени. Тем более оба собираются выступить во второй половине лета.

Да, официально о боях Эдвардс — Мухаммад и Ковингтон — Гэрри еще не сообщалось. Но все идет к этому. Поэтому, рассматривая вероятность различных вариантов, бой с Делла Маддаленой бросается в глаза.