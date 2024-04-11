Арман Царукян рассказал, как превзойти Хабиба Нурмагомедова

«Превзойти можно любого. Для этого нужно проделать столько же работы, как он, — это минимум. А максимум — ещё больше раз защитить титул, шесть-семь раз, и при этом быть таким же достойным человеком, как Хабиб.



Однако я не стремлюсь к той медийности, которую имеет он. Я просто хочу стать чемпионом, несколько раз защитить титул и доказать самому себе, что я достоин им быть», — приводит слова Царукяна портал MMAJunkie.