«Как же хорош Конор». Губерниев высказался об актёрском таланте Макгрегора

«Он мог бы сыграть самого себя в куче фильмов. Готов поспорить, что Гай Ричи сейчас ведёт с ним переговоры по следующему фильму. Послушайте, Конор Макгрегор мог бы стать кинозвездой, это легко. Знаю, что, вероятно, идут разговоры, но я не посвящён в это и не хочу ничего слышать», — приводит слова Рогана портал talkSPORT.