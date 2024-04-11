«Как же хорош Конор». Губерниев высказался об актёрском таланте Макгрегора

«Блин, но как же хорош Конор в римейке Дома у дороги… Талант и обаяние, респект», — написал Губерниев.
Напомним, Конор Макгрегор стал одним из главных героев фильма «Дом у дороги», в котором он сыграл вместе с известным голливудским актёром Джейком Джилленхолом.
Ранее об актерском мастерстве Макгрегора высказался известный комментатор UFC и стендап-комик Джо Роган.
«Он мог бы сыграть самого себя в куче фильмов. Готов поспорить, что Гай Ричи сейчас ведёт с ним переговоры по следующему фильму. Послушайте, Конор Макгрегор мог бы стать кинозвездой, это легко. Знаю, что, вероятно, идут разговоры, но я не посвящён в это и не хочу ничего слышать», — приводит слова Рогана портал talkSPORT.