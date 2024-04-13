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01:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-чемпион UFC Макгрегор ответил на вопрос о завершении карьеры

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что не собирается завершать карьеру в смешанных единоборствах.

Источник: Соцсети

Последний бой Макгрегор провел 11 июля 2021 года в рамках UFC 264, когда уступил Дастину Порье из-за перелома ноги в первом раунде.

«Нет-нет, меня едва задели, — сказал Макгрегор, отвечая на вопрос, задумывался ли он о завершении карьеры. — Меня едва тронули, а потом случился перелом. Вот и все. Я усыпил больше людей, чем анестезия, чем всякие хирургические процедуры. Что касается свежести, я свеж настолько, насколько требуется в этом деле, так что в моей семье никто и не заикался на эту тему».

«Быть может, я смогу добиться хороших результатов, на что очень надеюсь, и проведу четыре хороших боя за год, а затем еще восемь боев в следующем году. Возможно, будут новые травмы, возможно, новые победы или поражения, кто знает. Возможно, тогда и зайдет разговор, но на сегодняшний день — ни слова. Мои силы при мне. Я свеж, я силен — дайте мне попробовать еще раз», — добавил Макгрегор, слова которого приводит mmafighting.com.

Также ирландский боец сравнил себя с Терминатором после восстановления от перелома: «Боже, благослови медицину. Боже, благослови мой карман, мой капитал и возможность позволить себе услуги самого высокого уровня. Мне было обеспечено лучшее лечение. Теперь я Терминатор. У меня есть титановый стержень, который вставлен в колено и доходит до лодыжки».

Макгрегору 35 лет. В его активе 22 победы при шести поражениях, ранее он владел чемпионскими поясами UFC в легком и полулегком дивизионах.

Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье на турнире UFC 264
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