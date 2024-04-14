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09:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Россиянин Царукян победил бразильца Оливейру на UFC 300

Российский боец ММА Царукян победил бразильца Оливейру на турнире UFC 300.

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) армянского происхождения Арман Царукян нанес поражение экс-чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе бразильцу Чарльзу Оливейре на 300-м номерном турнире промоушена в Лас-Вегасе.

Поединок основного карда закончился победой Царукяна раздельным решением судей. Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что триумфатор этого противостояния должен встретиться с обладателем титула россиянином Исламом Махачевым.

Царукяну 27 лет, на его счету 22 победы в 25 профессиональных поединках. Он продлил победную серию до четырех боев. На счету 34-летнего Оливейры 34 победы и десять поражений в ММА.

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