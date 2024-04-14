Россиянин Царукян победил бразильца Оливейру на UFC 300
Российский боец ММА Царукян победил бразильца Оливейру на турнире UFC 300.
Российский боец ММА Царукян победил бразильца Оливейру на турнире UFC 300.
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) армянского происхождения Арман Царукян нанес поражение экс-чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе бразильцу Чарльзу Оливейре на 300-м номерном турнире промоушена в Лас-Вегасе.
Поединок основного карда закончился победой Царукяна раздельным решением судей. Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что триумфатор этого противостояния должен встретиться с обладателем титула россиянином Исламом Махачевым.
Царукяну 27 лет, на его счету 22 победы в 25 профессиональных поединках. Он продлил победную серию до четырех боев. На счету 34-летнего Оливейры 34 победы и десять поражений в ММА.