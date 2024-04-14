«Я из России, не делайте так». Царукян объяснил, за что ударил фаната

«Он показал мне средний палец и хотел ударить меня. И я захотел ударить его в ответ. Никто не может показывать мне средний палец. Неважно, кто ты, я врежу тебе по лицу. Ты можешь мне показать с 200 метров, и я тебя не ударю. Но если ты передо мной — это делается на автомате.



Я из России, не делайте так, пожалуйста. Иначе меня посадят в американскую тюрьму», — сказал Царукян на пресс-конференции.