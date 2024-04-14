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10:42 (мск), источник: Sport24

«Я из России, не делайте так». Царукян объяснил, за что ударил фаната

Российский боец ММА Арман Царукян объяснил, за что ударил фаната при выходе на бой против бразильца Чарльза Оливейры.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Он показал мне средний палец и хотел ударить меня. И я захотел ударить его в ответ. Никто не может показывать мне средний палец. Неважно, кто ты, я врежу тебе по лицу. Ты можешь мне показать с 200 метров, и я тебя не ударю. Но если ты передо мной — это делается на автомате.

Я из России, не делайте так, пожалуйста. Иначе меня посадят в американскую тюрьму», — сказал Царукян на пресс-конференции.

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