Махачев принимает реванш, гангстер улетает в глухой нокаут. UFC 300 в огне

На арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США) отгремел 300-й номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Получилось потрясающе, получилось эпично! Ведь в карде были задействованы 12 действующих или бывших чемпионов организации.

РИА Новости Спорт делится эмоциями от всех противостояний юбилейного шоу главного ММА-промоушена мира, который за один вечер провел два титульных поединка и подарил нам искрометную рубку за пояс «Самого опасного гангстера».

Звездного американца впервые «задушили»

Еще никогда турнир не открывали два экс-чемпиона UFC. Однако бразилец Дейвезон Фигередо, поднявшийся из наилегчайшего веса, и некогда царивший в легчайшем дивизионе Коди Гарбрандт из США стали первопроходцами, сразу же разогрев публику.

Первый раунд остался за хозяином клетки, но во втором «Бог войны» устроил любимчику лиги ад на земле и заставил попавшегося на удушающий прием Гарбрандта сдаться.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456255514&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Для Коди это шестое поражение в девяти последних боях, впервые No Love проиграл сабмишеном.

UFC 100, UFC 200… UFC 300!

Рекордсмен лиги по количеству боев и побед, дерущийся с 2008 года у Дэйны Уайта Джим Миллер сотворил нечто потрясающее, выступив на трех юбилейных турнирах промоушена.

И пускай во встрече с другим опытнейшим легковесом Бобби Грином (67 боев в организации на двоих) 40-летний ветеран умылся кровью и проиграл единогласным решением судей, великому наследию эта неудача урона не нанесла.

Яркая разборка у девушек

Бывшая чемпионка UFC Андраде совсем не радует бразильских болельщиков: всего одна победа в четырех последних боях. Однако встреча с соотечественницей Мариной Родригес получилась классной! И близкой. Джессика устроила настоящую охоту на соперницу во втором раунде, а на исходе жаркого третьего чуть не вывела Марину из игры плотным ударом в ногу.

Победа досталась Андраде раздельным решением судей.

Первый нокаут в карьере

Топовые легковесы Джэлин Тернер (США) и Ренато Мойкано (Бразилия) продолжили парад зрелищных рубок. Однако в этот раз дело до решения судей не дошло: пережив нокдаун в первом раунде, во второй пятиминутке Мойкано забил в американца в партере.

Для выступающего в промоушене с 2014 года бразильца это 19-я победа в карьере, третья кряду… И первая, одержанная нокаутом (техническим).

Будущая звезда хочет побить чемпиона

Диего Лопес менее чем за год влюбил в себя руководство промоушена и фанатов. В мае 2023-го бразилец вышел на коротком уведомлении на бой против непобежденного россиянина Мовсара Евлоева и проиграл в очень близком противостоянии. А затем были три победы в первых раундах! На последнюю — над 13-м номером полулегкого веса Содиком Юсуффом на UFC 300 — Лопес затратил всего полторы минуты.

После боя Диего пошел ва-банк, бросив вызов Мовсару и чемпиону Илии Топурии. Представить поединок с испанцем грузинского происхождения сейчас сложно, но до «титульника» остается совсем немного…

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456255516&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Добро пожаловать в UFC!

Двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо Кайла Харрисон красиво ворвалась в лигу. Представительница США без проблем одолел соотечественницу, экс-чемпионку лиги Холли Холм… Так выглядит доминирование: «Дочь проповедника» переводили на настил, бомбардировали сокрушительными ударами, а во втором раунде заставили «постучать».

В общем, экс-чемпионка Professional Fighters League (PFL) не заметила смены места работы и продолжает безупречную работу. Единственное поражение в карьере от Лариссы Пачеко оставляем за скобками.

«Засушил», но победил

Пожалуй, самый скучный поединок турнира. Келвин Каттар не справился с поднявшимся в полулегкий вес экс-чемпионом в легчайшем дивизионе Алджамейном Стерлингом. «Новичок» сделал ставку на борьбу, и соперник к такому ходу встречи оказался не готов — тотальный контроль (7,5 минут из 15) под оглушительный свист трибун принес американцу победу единогласным решением. Каттар же покинул восьмиугольник с третьим поражением кряду.

Что показательно, после боя у Стерлинга не стали брать октагон-интервью.

Самурайский триллер

После боя-снотворного Стерлинга болельщики взбодрились военными действиями, которые устроили экс-чемпион Иржи Прохазка (Чехия) и Александр Ракич (Австрия). Полутяжеловесы полтора раунда рубились в стойке, шли в размены и постоянно находились на грани «отключки». Судьи могли расслабиться и позабыть о счете — нокаут становился делом времени. Иначе в боях Иржи попросту не бывает: все пять боев чеха в UFC (4−1) не продлились всю дистанцию.

Заключительный поединок прелимов оправдал ожидания болельщиков, которые не сомневались: кто-то обязательно упадет… Упал Ракич, который повелся на игру Прохазки и все же попался на размене. А теперь главный вопрос: обгонит ли чешский самурай в титульной гонке нашего Магомеда Анкалаева?

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456255523&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Несокрушимый проспект

Открывал основной кард американский борец Бо Никал, одна из главных восходящих звезд промоушена. Он обожаем лигой, иначе парня с пятью профессиональными боями не поставили бы в основной кард такого шоу. И Бо пока оправдывает надежды боссов — третья досрочная победа в организации, в не самом зрелищном поединке капитулировал Коди Брандейдж.

Несомненно, впереди небитого Никала ждет соперник с более громким именем.

Реваншу Махачев — Царукян быть!

Как заявлял Уайт, победитель противостояния Чарльз Оливейра — Арман Царукян должен встретиться с обладателем титула россиянином Исламом Махачевым. Но, похоже, это произойдет позже: как рассказал накануне Хабиб Нурмагомедов, первый номер рейтинга вне зависимости от весовых категорий (Р4Р) уже получил соперника и узнал дату боя. С наибольшей вероятностью, оппонентом Ислама по третьей защите пояса станет элитный легковес Дастин Порье.

В очередь за «Бриллиантом» встанет Царукян, который хорошо отбился с Махачевым в 2019-м, а сегодня одержал главную победу в карьере. Россиянин армянского происхождения чуть не попался на гильотину от экс-чемпиона UFC Оливейры, однако спасся и переломил ход поединка. Во втором раунде Арман забил локтями рекордсмена лиги по количеству бонусов и сабмишенов, а в концовке боя вновь перетерпел «удавку» на своей шее.

Потрясающие 15 минут, по итогам которых двое из трех судей сделали выбор в пользу Царукяна. Куда смотрел третий арбитр Майк Белл, шокировавший своим решением Армана? И тот ли бой он вообще судил?

Самый опасный ублюдок — 3

Не менее жетскую бойню мы увидели в третьем по значимости событии вечера. Американцы Джастин Гэтжи и Макса Холлоуэя, владевший титулом UFC в полулегком весе, зарубились за пояс «Самого опасного ублюдка» (BMF) и показали Лас-Вегасу 25 минут жаркой рубки в стойке. С «вертушками» и балансированием на грани потери сознания, окровавленным лицом и постоянными переходами инициативы от одного «гангстера» к другому.

Несмотря на статус фаворита, Гэтжи проиграл. Холлоуэй был на порядок рассчетливее, аккуратнее. В первом раунде он разбил Джастину нос, переждал бурю на экваторе, а в самой концовке отправил соперника в нокдаун… Казалось бы, успокойся и доведи бой до победы решением. Но нет! За несколько секунд Макс кинулся в размен с «Хайлайтом» и на последней секунде наглухо вырубил Гэтжи. Серьезная заявка на звание «Нокаут года».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241146&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Со второй попытки «Благословенный» все же победил в легком весе и стал третьим BMF в истории организации. Кстати, вручал пояс триумфатору член Зала славы UFC Марк Коулман. В марте прославленный боец попал в реанимацию после того, как спас своих родителей из горящего дома, и выжил.

Женский «титульник» не разочаровал

Китайское противостояние Вэйли Чжан — Ян Сяонань за титул в минимальном весе неожиданно получилось конкурентным.

Претендентка вышла в октагон и сразу попала под каток — поначалу не было даже намека на сенсацию. По-хорошему, все должно было закончиться в первом раунде, однако Вейли не успела довести удушающий прием до финиша. Во второй пятиминутке чемпионка разбивала соперницу на земле, но судья категорически не хотел прерывать деклассирование, и Сяонань спаслась.

Но в третьем раунде Вэйли побывала в нокдауне. В четвертом фаворитка вновь пережила потрясение — только работа в партере помогла чемпионке не дать Ян поверить в себя. На земле все и завершилось: Вейли провела пятый раунд с полным контролем доминирующей позиции, однако финиша Вегас так и не дождался.

Мэйн ивент продлился три минуты

О несоответствии главного события эпичной афише сказано слишком много. Так что перейдем сразу к событиям в клетке, где проходил бой обладателя пояса UFC в полутяжелом весе Алекса Перейры и экс-чемпиона дивизиона Джамала Хилла. Последний оставил титул из-за травмы и получил возможность вернуть золото сразу после возвращения.

Запрягал Перейра недолго. Невозмутимое лицо, хладнокровные движения и нежелание брать перерыв после попадания в пах убаюкали болтливого Хилла, который на второй минуте пропустил в челюсть и рухнул, будто «снятый» снайпером. Рефери фиксировать прямой нокаут не стал — пришлось добить бедного Джамала.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456255549&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Перейра впервые защитил титул в UFC. В среднем весе отстоять пояс у бразильца не получилось (Исраэль Адесанья взял реванш), зато это удалось в полутяжелом дивизионе.

БОНУСЫ *

Лучший бой вечера : Гэтжи vs Холлоуэй;

: Гэтжи vs Холлоуэй; Лучшее выступление : Макс Холлоуэй и Иржи Прохазка.

* в честь юбилейного шоу бонусы повысили до $300 тысяч долларов. Стандартная сумма поощрения — $50 тыс.